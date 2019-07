Ramón Calderón: «Ronaldo conseguiu cobrir todas as falhas estruturais do Real Madrid»

Lo que le pasó la última temporada al @realmadrid, y lo que le está ocurriendo esta pretemporada, no es una casualidad. Si los socios no reaccionan a tiempo, el futuro será el de 2006. Por primera vez en la historia 3 años sin ganar nada, el equipo hundido. — Ramón Calderón (@rcalderonorg) 27 de julho de 2019



O Real Madrid não vive tempos fáceis, sobretudo depois dapara a International Champions Cup. O antigo presidente merengue, Ramón Calderón, utilizou as redes sociais para pedir reação aos sócios do clube, criticando o atual presidente Florentino Pérez."O que aconteceu na última época ao Real Madrid, e o que está a acontecer nesta pré-época, não é uma casualidade. Se os sócios não reagirem a tempo, o futuro será o de 2006. Pela primeira vez na história três anos sem ganhar nada, a equipa afundada", escreveu no Twitter.Calderón recordou ainda a venda de Cristiano Ronaldo à Juventus, considerando-a um erro."A importância de jogadores como Ronaldo não se traduz só pelos golos que marca e pelo seu desempenho no campo. Também é pela força que transmite aos companheiros de equipa. É por isso que o Real Madrid está agora a sofrer tanto pelo erro histórico do presidente quando decidiu desfazer-se dele"."Cristiano Ronaldo foi tão importante para o Real Madrid que conseguiu cobrir todas as falhas estruturais do clube, incluindo ter um engenheiro construtor como diretor de futebol, um treinador que vinha de um clube de terceiro nível e nenhum plano de jogo", disse.