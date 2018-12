Ramsey no radar do Real Madrid

Depois da saída de Jack Wilshere no verão, o Arsenal pode estar prestes a perder um outro jogador a custo zero. Em final de contrato com os gunners, Aaron Ramsey parece estar próximo do Real Madrid, segundo afirma o 'Daily Mirror'.O jogador arsenalista pode negociar com os merengues já em janeiro e assim o Real Madrid não teria de pagar nada ao Arsenal poupando cerca de 45 milhões de euros (este é o valor de mercado de Ramsey, segundo consta no Transfermarkt).Ramsey teria a companhia de Gareth Bale em Madrid e a má relação existente entre o treinador merengue, Santiago Solari, e Isco , poderia dar algum espaço ao médio do Arsenal no plantel dos blancos.Para além do Real Madrid, a Juventus e o Bayern Munique estão entre os interessados no médio de 27 anos que hoje ajudou o Arsenal a vencer o Tottenham (4-2) com duas assistências.