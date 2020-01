Raul de Tomas marca na estreia pelo Espanyol

O futebolista espanhol Raul de Tomas, transferido na última semana do Benfica para o Espanyol, marcou este domingo na estreia pela equipa espanhola, na terceira eliminatória da Taça do Rei.

Raul de Tomas, oficializado como contratação do Espanyol, que pagou 20 milhões de euros ao Benfica, entrou aos 61 minutos no jogo fora com o San Sebastián de los Reyes, emblema da segunda divisão B, e fez o 2-0 final aos 85 minutos.

O futebolista, de 25 anos, não se conseguiu afirmar no Benfica, pelo qual cumpriu 17 jogos, 12 como titular, conseguindo três golos, todos fora, um na Liga dos Campeões (1-3 com o Zenit), um na Taça de Portugal (2-1 com o Vizela) e um na Taça da Liga (2-2 com o Vitória de Setúbal).

