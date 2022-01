Raúl de Tomás rasteirou William Carvalho e o português 'sprintou' para tirar satisfações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional português William Carvalho e o avançado espanhol, ex-Benfica, Raúl de Tomás, protagonizaram na última sexta-feira um dos momentos mais quentes do duelo entre Espanyol e Betis, da 22.ª jornada da Liga espanhola e que terminou com uma goleada da turma verdiblanca.

À passagem do minuto 79, o médio luso e o dianteiro do Espanyol 'pegaram-se' em pleno relvado e acabaram por ver o cartão amarelo pelo comportamento. Dois minutos depois, Raúl de Tomás viu mesmo o segundo cartão amarelo e acabou por ser expulso, manchando assim a exibição que vinha a fazer - marcou o golo inaugural do encontro, logo aos 14 minutos.