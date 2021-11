Raúl de Tomás recorda anos no Real Madrid: «Não deveria ter feito certas coisas»

Raúl de Tomás recordou os anos em que esteve no Real Madrid, tendo lamentado os erros que cometeu quando estava nas camadas jovens dos merengues, em entrevista ao 'As'."Quando somos jovens cometemos erros. Acreditamos em algo que não somos, queremos ir mais rápido do que o necessário. Agora, quando vejo meninos de 16, 17 e 18 anos, pergunto-me se também era assim. Penso que eles estão errados e talvez eu também estivesse errado nessa idade. É um período em que tens de passar para aprenderes e, aos 27 anos, percebo que não deveria ter feito certas coisas. O problema seria continuar a fazer essas coisas aos 27 anos", referiu, sem mostrar, ainda assim, arrependimento."Não me arrependo, mas aprendi com os erros que cometi, os quais não me ajudaram a jogar no Real Madrid. Tive a oportunidade de estar lá e decidi sair para jogar", vincou.O avançado que já passou pelo Benfica foi convocado para a seleção espanhola, pela qual ainda procura a primeira internacionalização, e lembrou ainda os tempos que passou com alguns internacionais espanhóis nos merengues, entre os quais o sportinguista Sarabia."Quando chegamos à concentração [da seleção], lembrámos aquela fase na cantera do Real Madrid. Estávamos juntos na escola, no SEK de Villanueva de la Cañada, onde vivíamos e estudávamos. Estive no SEK com Pablo Sarabia e Álvaro Morata. Erámos meninos à procura de realizar um sonho e agora estamos aqui juntos na Seleção.Já sobre o nome que costuma usar na camisola (RdT), o jogador do Espanhol contou ter a influência de um amigo."Estava com um amigo no carro e ele perguntou-me o que ia escrever na minha camisola quando chegasse ao Rayo Vallecano. Disse-lhe que o mesmo de sempre: 'R. De Tomás'. Ele disse-me que com aquele nome não iam comprar a minha camisola e propôs-me colocar apenas 'RdT'. Achei bem e, desde então, uso RdT na camisola", admitiu.