Raul de Tomas volta a marcar e diz que tem "muita fome de golos"

Raul de Tomas continua a deixar a sua marca no Espanyol e desta vez foi decisivo sábado no empate (1-1) frente ao Ath. Bilbao, evitando a segunda derrota seguida dos catalães. Ao terceiro jogo pelo Espanyol, o ex-Benfica fez, aos 63’, o seu terceiro golo, tantos como em seis meses na Luz. No final, RDT garantiu que está com "muita fome de golos" e prometeu ajudar o Espanyol a sair da zona de despromoção: “Não baixámos os braços e este ponto é positivo. "