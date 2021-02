Gesto que está a merecer elogios em Espanha: Raul García oferece 20 camisolas a adversários

O Athletic Bilbao visitou o reduto do Alcoyano, equipa que tinha eliminado o Real Madrid, nos oitavos-de-final da Taça do Rei, no passado dia 28 de janeiro. O clube de La Liga venceu a partida (2-1) e avançou para os 'quartos'.





La plantilla y el club quiere agradecer el gesto del jugador Raúl García del @AthleticClub , que ha mandado 20 camisetas con su nombre y dorsal, que durante el partido tuvo muchas peticiones y solo disponían de dos. pic.twitter.com/hcvRJjhl26 — CD Alcoyano SAD (@CD_Alcoyano) February 5, 2021

Mas, por parte dos jogadores do Alcoyano havia um desejo. Praticamente todos queriam uma camisola de Raul García, médio espanhol de 34 anos, que é um ícone do futebol do país vizinho.No entanto, como é normal, os jogadores do Athl. Bilbao apenas tinham dois equipamentos disponíveis. O médio fez questão de distribuir logo as camisolas que tinha à disposição.Ora, nos últimos dias, o plantel do Alcoyano (3.º escalão do futebol espanhol) foi surpreendido com uma encomenda. Pois bem eram 20 camisolas de Raul García para entregar aos jogadores do modesto clube. Uma atitude que também explica o porquê de tantas solicitações. Os jogadores do Alcoyano têm no médio do Athletic Bilbao um exemplo de integridade e entrega ao jogo e por isso todos queriam uma recordação do craque de La Liga.