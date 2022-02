Rayo Vallecano alcança 'meias' da Taça do Rei pela segunda vez na história

O Rayo Vallecano garantiu esta quarta-feira a presença nas meias-finais da Taça do Rei pela segunda vez na sua história.Com Kevin Rodrigues titular e Bebé lançado na reta final do encontro, a equipa de Madrid recebeu e bateu o Maiorca, por 1-0, com um golo de penálti de Óscar Trejo, aos 44 minutos.Desde a temporada 1981/82 que o Rayo não chegava tão longe na Taça, sendo que na altura acabaram eliminados pelo Sporting de Gijón. É também a segunda vez do técnico Andoni Iraola nas 'meias' da prova, depois da surpreendente campanha com o Mirandés em 2019/20.