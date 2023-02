Rayo Vallecano bate Almeria de Samuel Costa e Dyego Sousa e sobe ao quinto lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rayo Vallecano venceu esta segunda-feira em casa o Almeria, por 2-0, com os golos da vitória a surgirem no segundo tempo e a permitirem que a formação de Madrid suba ao quinto lugar da Liga espanhola de futebol.



No encerramento da 20.ª jornada, um autogolo do brasileiro Rodrigo Ely, aos 54 minutos, abriu caminho para a formação anfitriã, que viu Álvaro García confirmar o triunfo aos 63, na primeira vez que tocou na bola, depois de ser lançado, momentos antes, para o lugar de Isi Palazón.

Com este triunfo, o terceiro nos últimos quatro encontros na La Liga, o Rayo Vallecano subiu ao quinto posto, com 32 pontos, estando agora em zona de acesso à Liga Europa.

Por seu turno, o Almeria, que contou com o médio português Samuel Costa (ex-Sporting de Braga) no onze titular e o internacional luso Dyego Sousa, que entrou em campo aos 77 minutos, segue em 14.º lugar, com 22 pontos.

O Barcelona lidera o campeonato com 53 pontos, seguido pelo Real Madrid (45), Real Sociedad (39) e Atlético de Madrid (35).