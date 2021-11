Rayo Vallecano empata com Celta e cede pela primeira vez pontos em casa

O Rayo Vallecano cedeu pela primeira vez pontos em casa na edição 2021/22 da Liga espanhola, ao empatar 0-0 esta segunda-feira na receção ao Celta de Vigo.

O jogo de Vallecas, da 12.ª jornada do campeonato, deixa o Rayo em sexto lugar, agora com 20 pontos, a dois dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Após cinco jogos a vencer no seu estádio, e com 13 golos marcados, a equipa da casa falhou no plano ofensivo, com os goleadores Radamel Falcão e Álvaro García (quatro golos cada) em tarde desinspirada.

Falcão, o avançado que há uma década passou pelo FC Porto, acabou substituído pelo português Bebé, aos 73 minutos, quando o técnico Andoni Iraola apostou tudo no refrescar do ataque.

O Celta de Vigo também não alterou a sua posição na tabela - é 14.º, com 11 pontos.