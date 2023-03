Rayo Vallecano tentou penalti à Cruyff... mas a brincadeira correu mal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rayo Vallecano empatou este sábado a dois golos diante do Girona, num jogo no qual Óscar Trejo e Isi Palazón protagonizaram um daqueles momentos capaz de deixar os adeptos... loucos. Com o marcador em 2-1, aos 40 minutos, a dupla de avançados decidiu imitar o penálti celebrizado por Johan Cruyff, mas o resultado foi totalmente oposto. E, pior de tudo, o Girona viria a empatar o jogo a dois golos.