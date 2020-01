RDT chega, é convocado e atira Facundo Ferreyra... para a bancada

Raul de Tomas, avançado que se transferiu do Benfica para o Espanyol por 20 milhões de euros, está no lote de convocados por Abelardo Fernández, treinador do emblema de Barcelona, para o encontro deste domingo diante do San Sebastián de los Reyes, equipa que milita no terceiro escalão, a contar para a 2.ª ronda da Taça do Rei de Espanha.





Entretanto, Facundo Ferreyra, avançado argentino emprestado pelos encarnados ao Espanyol, foi um dos preteridos da convocatória para o encontro, por opção da equipa técnica. Relembre-se que Ferreyraa outros clubes durante este mercado de inverno.