Real Madrid assina contrato estratosférico com Adidas que rende 1.100 milhões para os próximos dez anos

Se no plano desportivo o Real Madrid se encontra em crise (que já levou inclusive ao despedimento do treinador Julen Lopetegui), no plano económico e comercial os merengues estão mais fortes do que nunca. Depois de os resultados do exercício 2017/18 terem sido aprovados em Assembleia-Geral há duas semanas , o jornal 'Marca' fala agora de um megacontrato que os merengues vão assinar com a Adidas, um dos seus patrocinadores principais.Nessa AG, Florentino Pérez referiu-se a um "ciclo histórico no plano desportivo e económico" do clube, antes de solicitar aos sócios um endividamento de 575 milhões para a remodelação do Santiago Bernabéu. Mas o presidente merengue já tinha um 'coelho na cartola'. Tratava-se de um mega-acordo com a Adidas, num contrato que vai garantir um encaixe de 1.100 milhões de euros para os próximos anos (de 2020 a 2030). Este contrato, pronto a ser assinado, vai colocar os blancos no topo do ranking de patrocínios de marcas desportivas e vai posicionar a camisola do clube como a mais cara do desporto mundial.Para se perceber a dimensão deste negócio, a 'Marca' compara-o com o patrocínio global da Nike com a NBA, que desde a última época veste as 21 equipas da Liga norte-americana de basquetebol por 1.000 milhões de dólares para os próximos oito anos. Ou seja, 110 milhões de euros por temporada para repartir entre 21 equipas. A mesma quantidade que a Adidas vai pagar... só ao Real Madrid.Em setembro do ano passado, os blancos assinaram um acordo com outro dos patrocinadores principais, a Fly Emirates, por 70 milhões anuais, quantidade que supera os 55 milhões que a Rakuten paga ao Barcelona e os 62 milhões que a Chevrolet paga ao Manchester United.