Real Madrid associa-se à Cimeira do Clima com tela ecológica no Bernabéu

O Real Madrid associou-se esta terça-feira à Cimeira do Clima, a decorrer na capital espanhola, com a instalação na fachada principal do estádio Santiago Bernabéu de uma tela ecológica de grandes dimensões.

Na fachada principal do Santiago Bernabéu, o clube instalou uma tela gigante, com 35,77 metros de largura e 19,60 metros de altura, que permanecerá exposta até ao final da Cimeira do Clima, em 13 de dezembro.

A tela é microperfurada e possui um tratamento ecológico que transforma a poluição e a sujidade em vapor de água, provocando a eliminação de bactérias.