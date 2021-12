Real Madrid assume mais dois casos de Covid-19 e Ancelotti fica sem 11 jogadores

O Real Madrid anunciou que há dois jogadores no plantel sénior que testaram positivo à Covid-19: David Alaba e Isco. As dores de cabeça de Carlo Ancelotti aumentam ainda mais e são 11 os jogadores que o técnico dos merengues não terá à disposição para o embate com o Athletic Bilbao, no País Basco, esta quarta-feira, em jogo da 21ª jornada da liga espanhola.Dani Ceballos e Carvajal são baixas, mas por problemas físicos. Por seu turno, o internacional brasileiro Casemiro está castigo e não poderá jogar em Bilbau. As restantes baixas são por Covid-19. Luka Modric não está testou positivo mas segue com os sintomas do novo coronavírus e à margem do grupo. Hoje confirmaram-se mais dois casos (Alaba e Isco) que se juntam a Marcelo, Asensio, Rodrygo, Gareth Bale e Lunin, todos eles positivos à Covid-19.Face às ausências, Ancelotti chamou sete jovens do Castilla , equipa secundário do Real Madrid.