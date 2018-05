Continuar a ler

O central tem uma cláusula de rescisão no valor de 65 milhões de euros e um contrato válido com os colchoneros até 2020. O Atlético já estará também a preparar uma proposta de renovação e melhoria do vínculo tendo em conta as exibições durante a temporada que terminou.



De relembrar que o central deixou uma mensagem aos adeptos antes de se juntar à preparação da seleção do Uruguai, onde deu a entender a sua continuidade no clube com um "Até à próxima temporada".





O diário desportivo espanhol 'Marca' assegura que o Real Madrid estará disposto a pagar a cláusula de rescisão do central José Maria Giménez (Atlético Madrid), jogador que faz parte da lista de alvos do clube madrileno . O interesse já vem de outras temporadas mas o negócio nunca avançou.Com a contratação de Theo Hernández , que rompeu com o acordo existente entre os dois clubes da capital espanhola, em que não tentariam contratar nenhum jogador do rival, o negócio de Giménez pode agora ter um desfecho diferente.