Real Madrid comemora 120 anos de preto diante do rival Barcelona

O Real Madrid vai receber domingo o rival Barcelona com um equipamento preto especial para comemorar o 120.º aniversário, na 29.ª ronda da Liga espanhola, anunciou hoje o clube merengue.

O guarda-redes belga dos madridistas, Courtois, vai alinhar de cor-de-rosa no clássico agendado para o Estádio Santiago Bernabéu, com o Real confortavelmente instalado no topo da tabela com mais 10 pontos que o Sevilha (segundo) e mais 15 que o 'Barça' (terceiro).

O desenho do equipamento comemorativo é da autoria do costureiro japonês Yohji Yamamoto.