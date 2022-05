Real Madrid confiante por Mbappé

A novela já vai longa, mas o Real Madrid está neste momento mais otimista do que nunca para garantir a contratação de Kylian Mbappé, em fim de contrato com o PSG. O emblema espanhol voltou a conversar com os representantes do francês na última semana e, apesar de os parisienses terem melhorado a proposta com vista à renovação, tudo aponta para a saída do craque de Paris. O avançado deve tornar pública a sua decisão nos próximos dias.Em julho de 2023, chegarão ao fim as ‘ultra comissões’ que cobram os superagentes nas transferências de jogadores como Haaland ou Mbappé. O novo regulamento será aprovado pelo conselho da FIFA entre junho e setembro.