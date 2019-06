Real Madrid deixa Marcelo escolher o futuro e a Juventus está à espreita

O Real Madrid deu carta branca a Marcelo para decidir o seu futuro, segundo relata o diário 'Marca'. O lateral de 31 anos pode ficar sem espaço no Bernabéu com a iminente chegada de Ferland Mendy.





O lateral do Lyon vai custar 50 milhões de euros e falta apenas fechar o acordo para que a transferência se realize. Recorde-se que o clube francês chegou a emitir na terça-feira um curto comunicado onde desmentia que o negócio estivesse fechado, mas acredita-se que o fique nas próximas horas e o jogador pode mesmo fazer os necessários testes médicos este domingo, dia de folga na seleção francesa.Assim, Florentino Pérez promete respeitar a decisão de Marcelo, que já é um verdadeiro símbolo do Real Madrid, onde passou, ininterruptamente, as últimas 12 temporadas e meia. E é aqui que entra a Juventus. O interesse dos italianos no brasileiro não é novo e pode voltar a adensar-se com esta questão. Certo é que a equipa de Cristiano Ronaldo procura um lateral-esquerdo de qualidade e o português veria com bons olhos o reencontro com o amigo que deixou em Madrid.