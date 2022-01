Real Madrid e Barça postos à prova

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vencedor da Supertaça e no primeiro lugar da La Liga, o Real Madrid terá hoje novo desafio para tentar manter a dinastia em Espanha, desta feita nos ‘oitavos’ da Taça do Rei, contra o Elche. E os madridistas vão ter uma novidade: Bale está de regresso depois de 144 dias, confirmou Ancelotti. P o r outro lado, ficam de fora Courtois e Benzema, além de Vallejo, Carvajal, Asensio e Mariano. “É uma final, uma eliminatória que nos dá esperança (...) Precisamos de estar prontos pois o Elche está em grande forma e venceu sete dos últimos 10 jogos”, lembrou o italiano.

Num momento distinto, o Barcelona segue vivo e a equipa está “motivada para chegar longe na Taça”. As palavras são de Xavi, que, no entanto, sabe que não terá vida fácil frente ao Athletic Bilbao. “É uma das melhores gerações do clube nos últimos anos. Vai custar, mas será muito atrativo”, frisou o catalão.