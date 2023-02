Real Madrid e Barcelona são reis e senhores: Liga espanhola divulga novos tetos salariais

A Liga espanhola divulgou esta segunda-feira os novos limites salariais das equipas, atualizados este mês de fevereiro, onde Real Madrid e Barcelona são reis e senhores.

De acordo com o documento oficial publicado hoje pelo organismo, o Real Madrid manteve os mesmos 683.4 milhões de euros como teto salarial, enquanto que o Barcelona diminuiu em cerca de 8 milhões de euros face à última atualização (setembro de 2022), de 656.4 milhões de euros para 648.8M€.

Os dois grandes colossos espanhóis suportam mais do dobro do teto salarial da terceira equipa com o orçamento mais elevado para este propósito, o Atlético Madrid, apesar de os colchoneros também terem diminuído este montante em relação ao relatório de setembro (de 341 milhões de euros para 315.8M€).



Entre o top-5 das equipas com o teto salarial mais elevado na Liga espanhola, surge ainda o Sevilha, que diminui de 199.8 milhões de euros para 191.3M€, e o Villarreal, que manteve o mesmo valor face à última atualização de setembro de 2022, 151.2 milhões de euros. Real Sociedad e Athletic Bilbao são as duas outras equipas que superam a centena de milhões (134.1M€ e 127.1M€, respetivamente, valores que se mantêm intactos em comparação com os valores de setembro último).



Na totalidade, os clubes da primeira divisão espanhola de futebol podem gastar um máximo de 3 mil milhões de euros com salários de futebolistas durante a presente temporada.