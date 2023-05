Real Madrid e Barcelona vão defrontar-se na pré-temporada nos Estados Unidos

O Real Madrid vai regressar neste próximo verão aos Estados Unidos para disputar o Soccer Champions Tour 2023.

Na digressão pela América do Norte, os merengues irão defrontar o Milan, em Los Angeles, o Manchester United, em Houston, o eterno rival Barcelona (Dallas) e ainda a Juventus, em Orlando.

O primeiro jogo do Real Madrid em solo norte-americano será frente aos rossoneri, no dia 23 de julho, no Rose Bowl Stadium. O segundo acontecerá no dia 26, diante do Manchester United, no NRG Stadium. Três dias depois, os merengues defrontam o Barcelona, no AT&T Stadium. O último jogo desta digressão será contra a Juventus, no Camping World Stadium, a dia 2 de agosto.