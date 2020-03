Éder Militão debaixo de fogo: «Mal como lateral, mal como central, mal com a bola nos pés»

O Real Madrid perdeu domingo na deslocação a Sevilha, onde defrontou o Betis, e perdeu a oportunidade de voltar a liderar a liga espanhola. Esta segunda-feira a imprensa do país vizinho não poupa nas críticas a toda a equipa, sendo Éder militão um dos alvos dos comentários mais desagradáveis.





Ronaldo sem público e Real Madrid de 'cabeça perdida'



"Militão lidera o naufrágio no Villamarín", escreve o 'As', enquanto a Marca questiona: "E Militão vai jogar contra o Manchester City?""Se for titular em Manchester, o Real tem um problema muito sério. Mal como lateral, mal como central, mal com a bola nos pés", refere ainda o jornal 'Marca'.Já o 'As' parece incrédulo com a exibição do ex-jogador portista: "Parece incrível que tenha jogado como lateral direito no FC Porto… e na seleção do Brasil. Entre os minutos 47 e 52 perdeu quatro bolas devido a maus passes."