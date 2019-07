Real Madrid empresta Odegaard à Real Sociedad

O médio norueguês Martin Odegaard foi emprestado pelo Real Madrid à Real Sociedad para a temporada 2019/2020, anunciaram esta sexta-feira os dois clubes da liga espanhola.





Esta é a quarta época que o avançado, de apenas 20 anos, é cedido pelos merengues, após ter atuado três épocas na Liga holandesa, as duas primeiras temporadas pelo Heerenveen e a última ao serviço do Vitesse.A apresentação oficial do jogador está agendada para domingo.