Real Madrid estará disposto a pagar 111 milhões de euros por Lautaro Martínez

Lautaro Martínez pode vir a ser jogador do Real Madrid no próximo verão. De acordo com a TyC Sports, da Argentina, os merengues estarão mesmo dispostos a pagar a cláusula de rescisão do avançado junto do Inter de Milão: 111 milhões de euros.





Lautaro Martínez é uma das sensações do futebol europeu nesta temporada. O avançado já soma 16 golos e quatro assistências nos 28 jogos que disputou pelo Inter de Milão, esta época. Aos 22 anos, o internacional argentino vê com bons olhos o interesse do Real Madrid, mas em Espanha dão conta que também o Barcelona estará na corrida pelo avançado, nomeadamente para substituir Luis Suárez.De acordo com a Tyc Sports, o Real Madrid é quem já fez mesmo uma abordagem por Lautaro Martínez e estará disposto a oferecer ao goleador um salário anual de 14 milhões de euros.