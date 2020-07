Real Madrid 'goza' com o Barcelona nas redes sociais, arrepende-se e apaga 'tweet'

Os últimos dias têm sido de felicidade extrema no seio do Real Madrid, com uma série de vitórias consecutivas aliada a uma fase menos boa do Barcelona que permitiu a fuga no topo da tabela. Ainda assim, parece que o gestor de redes sociais dos merengues passou um pouco das marcas esta sexta-feira, quando a meio da tarde decidiu 'gozar' com o arquirrival catalão com uma publicação na qual 'utilizava' Sergio Ramos para apontar à diferença pontual para o segundo colocado.





"Quantos pontos conseguimos de vantagem para o segundo classificado, Sergio Ramos?", questionaram os merengues na tal publicação, que acabaria por ser apagada poucos segundos depois de ter sido publicada. Na foto em causa, refira-se, Ramos está de costas a apontar para o seu número, o 4, que de momento representa igualmente a vantagem pontual que os madrilenos têm para os catalães.