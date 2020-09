Real Madrid já deixou de vender camisolas de Bale

Parece estar mesmo mais perto do que nunca a saída de Gareth Bale do Real Madrid, conforme referia na quarta-feira Jonathan Barnett, empresário do galês. O mais recente episódio indicador dessa realidade foi dado pelos próprios merengues, que esta quinta-feira removeram a camisola do galês da lista de vendas personalizadas na sua loja oficial. Por outro lado, segundo o 'AS' Bale também tinha 'desaparecido' da lista de jogadores do plantel principal no site oficial, mas horas depois voltou a ser lá colocado.





No Real Madrid desde 2013, Gareth Bale deverá voltar ao Tottenham a título de empréstimo, numa operação que implicará o pagamento de metade do salário do jogador por parte dos merengues.