Real Madrid joga o Mundial de Clubes sem dois titulares absolutos

Thibaut Courtois e Karem Benzema são baixas de peso para o Real Madrid no Mundial de Clubes, que terá lugar em Marrocos. Os dois titulares absolutos estão lesionados e não vão poder ajudar os campeões europeus em títulos. A eles, junta-se outra baixa por lesão: a do brasileiro Éder Militão, habitual escolha de Carlo Ancelotti também.Ainda assim, o jornal 'AS' adianta que qualquer um dos três poderá recuperar a tempo para uma eventual final, disputada no sábado. O mesmo não se poderá dizer de Lucas Vázquez, Mendy e Hazard, também lesionados.Por isso, Ancelotti foi obrigado a recorrer à equipa B do Castilla, chamando a integrar a comitiva os seguintes jovens: Luis López, Lucas Cañizares, Marvel, Mario Martín e Sergio Arribas.Os merengues entram em campo na quarta-feira para defrontar os egipcíos do Al-Ahly. Se vencerem, medem forças com os brasileiros do Flamengo ou os sauditas do Al-Hill.Lunin, Luis López e Cañizares.Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger e Marvel.Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Mario Martín e Arribas.Avançados: Asensio, Vinicius, Rodrygo e Mariano.