Real Madrid perde nos tribunais contra La Liga

O tribunal voltou a decidir contra o Real Madrid na ação contra La Liga, presidida por Javier Tebas, na queixa contra alegados crimes na distribuição de receitas através da comercialização e exploração dos direitos audiovisuais de jogos de futebol.O Real Madrid alega ter sido prejudicado economicamente pela entidade que organiza a Liga espanhola no critério da distribuição de verbas, como, por exemplo, no dinheiro colocado num fundo, criado por La Liga no valor de 130 milhões de euros, para incentivar a melhoria da produção televisiva em dias de jogos.O juiz considera que o Real Madrid "tenta construir uma versão conspiratória contra os seus interesses por parte da Liga Nacional de Futebol Profissional e do seu presidente". De acordo com o site espanhol 'Relevo', o Real Madrid já se opôs várias vezes em questões relacionadas com esta área e é mesmo o clube que mais vezes violou a normativa do Regulamento Audiovisual.