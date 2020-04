Real Madrid pondera terminar liga espanhola longe do Bernabéu

O jornal 'AS' revela esta segunda-feira que o Real Madrid estará a ponderar a possibilidade de disputar os restantes encontros da presente edição da Liga espanhola no Estádio Alfredo di Stéfano, o campo principal do centro de treinos de Valdebebas, caso a decisão das autoridades passe pela disputa dos encontros em falta à porta fechada.





Segundo o mesmo jornal, esta ideia dos merengues passa pela vontade de apressar as obras de remodelação do Santiago Bernabéu, algo que poderia ser conseguido ao libertar por completo o atual palco do clube para apenas ser alvo das referidas intervenções. Desta forma, para lá de encurtar (em teoria) o período das obras, o Real Madrid conseguiria igualmente uma importante poupança financeira, já que desta forma não teria de adequar as instalações antes de cada jogo.De notar que o Real Madrid tem seis encontros da Liga espanhola em falta - diante de Eibar, Valencia, Maiorca, Getafe, Alavés e Villarreal -, podendo para além deste ter pelo menos mais dois da Liga dos Campeões, isto caso consiga superar o Manchester City.