Real Madrid preferiu contratar Éder Militão em vez de Matthijs de Ligt

O jornal espanhol 'As' conta que o empresário italiano Mino Raiola está mais próximo do Real Madrid e que tem colocado algumas das suas estrelas à disposição dos merengues, como são os casos de Paul Pogba (Manchester United) e Erling Haaland (Borussia Dortmund). Mas há um ano o clube recusou um dos jogadores do agente espanhol, Matthijs de Ligt, preferindo avançar por Éder Militão, central do FC Porto.





Os blancos compraram o passe do brasileiro de 22 anos aos dragões por 50 milhões de euros, convencidos pelas suas condições físicas e técnicas. Era visto como um futebolista perfeito para o estilo do Real Madrid, versátil (jogava também a lateral direito), tinha velocidade, saía bem com a bola e ajudava, por isso, a construir jogo a partir de trás.Só que o brasileiro estava longe de ser um dos preferidos de Zidane, antes da paragem dos campeonatos devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, e não tem tido um percurso propriamente convincente no Santiago Bernabéu.Já De Ligt - que também era pretendido pelo Barcelona - acabou por ser contratado pela Juventus, numa das transferências mais mediáticas do último verão. O jovem holandês, de 20 anos, que foi vendido pelo Ajax por 75 milhões de euros, mais 10,5 em variáveis, chegou a Turim mas não se pode dizer que tenha 'pegado de estaca'. Sentiu dificuldades na adaptação ao futebol italiano e há quem diga que quer deixar os bianconeri.