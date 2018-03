Continuar a ler

O verão promete ser quente... Mas o PSG não vai largar facilmente a sua estrela mais cintilante. O presidente do clube francês, Nasser Al Khelaifi,, a tentar convencer o craque a cumprir o contrato (que termina 2022) até ao fim.O verão promete ser quente... Mas dinheiro há, até porque, além da Nike poder dar uma ajudinha , conta o mesmo jornal que as vendas de futebolistas de renome como são os casos de Gareth Bale e Benzema podem render entre 100 e 150 milhões.Se não houver Neymar, o clube sente que tem de qualquer forma de reforçar o ataque, onde só se 'salva' Cristiano Ronaldo. Hazard, Harry Kane e Lewandovski são os nomes que estão na primeira linha e conseguir dois ou três jogadores deste nível poderia custar cerca de 300 milhões de euros, segundo as contas dos merengues.Seja como for, a prioridade é Neymar e os primeiros contactos já foram feitos. O Real Madrid falou com o pai do jogador durante a cerimónia de atribuição da Bola de Ouro, que Cristiano Ronaldo ganhou, em Paris, e ficou a saber que o brasileiro não é feliz em Paris...

O Real Madrid quer Neymar no Santiago Bernabéu já no próximo verão, mas não será fácil o jogador libertar-se do compromisso que assinou com o PSG. O clube blanco fará de tudo para garantir o brasileiro, que até quer rumar à capital espanhola, mas a próxima época dos merengues está a ser planeada com os dois cenários, ou seja, com e sem Neymar, segundo escreve o jornal Marca.Se for com Neyymar, os cálculos do clube passam por um dispêndio de 300 milhões de euros, uma 'loucura' se tivermos em conta que nas últimas quatro épocas o clube ganhou três vezes a Liga dos Campeões gastando 281 milhões em 'compras', ganhando 294 milhões em 'vendas', com um saldo positivo de 13 milhões.