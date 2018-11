Real Madrid quer contratar jovem promessa do Corinthians

A Cadena SER adianta esta segunda-feira que o Real Madrid já iniciou negociações com o Corinthians tendo em vista a contratação do jovem médio Pedrinho, um jogador de 20 anos que tem sido uma das grandes revelações do Timão e do próprio Brasileirão.Atualmente com 50 jogos disputados pelos paulistas na presente temporada (números referentes a todas as competições), Pedrinho tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, uma verba elevada, que mesmo assim pode não chegar para afastar os merengues, que há poucos meses pagaram 45 milhões por Vinícius Jr.De resto, refira-se que no domingo o brasileiro Ronaldo (antigo jogador do Timão) partilhou nas redes sociais uma foto com Andrés Sánchez (presidente do clube) e Florentino Pérez, o que poderá ser um primeiro sinal de que algo estará mesmo a ser 'cozinhado' nos bastidores. E há até quem diga que Ronaldo pode mesmo garantir junto do Real o empréstimo do jogador para o seu Valladolid...