Real Madrid quer David Villa

O Real Madrid continua a procurar o sucessor de Cristiano Ronaldo e, segundo o 'The Sun', David Villa é o escolhido. O internacional espanhol representa o New York City F.C. há quatro temporadas, tendo contrato até dezembro deste ano e a sua intenção é continuar a jogar.Apesar do custo reduzido da transferência, o 'The Sun' afirma que a experiência do ex-blaugrana no campeonato espanhol, bem como o seu faro de golo, estão entre os principais motivos para que o interesse do Real Madrid se materialize.A confirmar-se esta transferência, David Villa irá representar o seu 6º clube em Espanha fazendo parte de um leque reduzido de jogadores que atuou pelo Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid. O jogador espanhol passou três épocas no Barcelona onde conquistou a Liga dos Campeões e dois campeonatos espanhóis. Já a sua passagem no Atlético foi só de um ano, conquistando um campeonato.