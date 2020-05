Real Madrid quer Haaland e enviou mensagem ao Dortmund… mas não foi o único

Com a perspetiva de poder contratar Haaland, o Real Madrid tem tentado reforçar a boa relação que tem com o Borussia Dortmund. Este fim-de-semana os merengues quiseram mostrar que estão atentos às exibições do "menino bonito" do futebol europeu. Mas não foram os únicos.





A insólita 'flash' de Haaland: fizeram-lhe quatro perguntas; ele respondeu com 13 palavras A insólita 'flash' de Haaland: fizeram-lhe quatro perguntas; ele respondeu com 13 palavras

A carregar o vídeo ...

"Antes de tudo quero agradecer ao governo que possibilitou o regresso do futebol. Temos o mérito de ser o primeiro país a voltar aos jogos depois da interrupção devido à pandemia do novo coronavírus. Chegaram-nos mensagens de parabéns de todo o mundo, desde Florentino Pérez a Jürgen Klopp [treinador do Liverpool]. Pérez disse mesmo que ficou encantado com o rendimento da nossa equipa", garantiu Hans-Joachim Watzke, diretor geral do Borussia Dortmund, numa entrevista à Sky.Erling Braut Haaland é atualmente cobiçado pelos tubarões do futebol europeu. Segundo a imprensa alemã o avançado norueguês está blindado com uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros. O jovem que chegou ao Dortmund em janeiro conta já com 13 golos em 12 jogos, depois de ter marcado 28 em 22 jogos no campeonato austríaco pelo Red Bull Salzburg.