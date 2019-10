Real Madrid quer recuperar veia galática com Mbappé: operação pode custar 300 milhões

O Real Madrid ainda não encontrou ninguém que assuma na equipa o protagonismo que Cristiano Ronaldo tinha nos merengues; os resultados não são os melhores e Florentino Pérez já só pensa em recuperar a veia galática do clube. Por isso, avança o jornal 'As', a prioridade é garantir a contratação de Kylian Mbappé, avançado do PSG, de apenas 20 anos, que ainda na última jornada da Liga dos Campeões marcou três golos na vitória do PSG sobre o Clube Brugge.Só que o presidente dos blancos sabe que a operação será complexa. O avançado é uma das estrelas dos campeões franceses, que não necessitam propriamente de vender as suas pérolas para ganhar dinheiro. Florentino Pérez conta, todavia, fazer uso das suas boas relações com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, para conseguir levar o jovem internacional gaulês para a capital espanhola.E não seria propriamente barato. No Santiago Bernabéu estima-se que a operação possa custar aos cofres merengues qualquer coisa como 300 milhões de euros, o valor gasto no último verão para reforçar... o banco. Na realidade, só Eden Hazard, por quem o Real Madrid pagou 100 milhões de euros, é titular na equipa de Zinedine Zidane. Os outros - Jovic (60 milhões), Éder Militão (50), Mendy (48) e Rodrygo (45) - passam grande parte do tempo sentados no banco.Florentino Pérez aposta também na vontade do jogador, que estará em rota de colisão com o treinador Thomas Tuchel. O técnico deixou-o no banco no jogo com o Clube Brugge e o jogador não escondeu a sua desilusão. Mbappé também sabe que para dar o salto na carreira, para se posicionar na linha da frente para os prémios individuais, seria importante mudar-se para um clube com a expressão do Real Madrid... O próximo verão promete!