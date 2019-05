Real Madrid renova com a Adidas e encaixa mais de mil milhões de euros

Há muito que se falava e, ao que parece, já há acordo fechado para que o Real Madrid garanta o acordo de patrocínio de equipamentos mais valioso da história do futebol, tudo graças à renovação do entendimento com a Adidas, a marca que equipa o clube desde 1998. Serão 120 milhões de euros por ano a entrar diretamente nos cofres merengues, num acordo que segundo o 'AS' será válido até 2028, o que garantirá um total impressionante acima dos mil milhões de euros.De notar que este novo acordo representa um incrível aumento da verba de patrocínio das camisolas, já que o atual, que havia sido assinado em 2011/12, rendia 'apenas' 40 milhões de euros anuais. Agora, com este novo vínculo, os merengues encaixarão três vezes mais...Um encaixe milionário que, refira-se, surge na altura perfeita para o clube da capital espanhola, especialmente tendo em conta a vontade de Florentino Pérez e companhia de atacarem forte o mercado. Para mais, os blancos terão de assumir os gastos da construção do seu novo estádio, pelo que esta verba adicional acabará por ser muito bem recebida na tesouraria blanca.