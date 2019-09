Real Madrid tem jovem 16 anos nascido em Angola debaixo de olho

Eduardo Camavinga, o jovem médio de 16 anos do Rennes que foi decisivo na vitória da sua equipa diante do campeão PSG, entrou na órbita do Real Madrid, adianta este sábado a imprensa espanhola.





Nascido em Angola a 10 de novembro de 2002, Eduardo Camavinga - que tem nacionalidade congolesa - destaca-se por ser um médio possante (tem 1,82 metros) e talentoso, que foi inclusivamente eleito pelo sindicato dos futebolistas franceses o melhor jogador da Ligue 1 em agosto.Frente ao PSG jogou e fez jogar. Recuperou bolas, fez uma assistência para golo entrou na agenda de alguns dos principais colossos europeus, que passaram a seguir atentamente os seus desempenhos na Ligue 1.