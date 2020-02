Real Madrid tropeça e Sergio Ramos reconhece: «Estamos f***»

A derrota do Real Madrid diante do Levante foi um verdadeiro balde de água fria entre os merengues. Sergio Ramos, capitão dos blancos não escondeu no final a desilusão e acabou por se 'atirar' ao árbitro.





"Estamos f***. Chegamos ao momento decisivo e temos de passar a página. Chegámos aqui líderes e já somos segundos. Qualquer erro pode tirar-nos o título, mas aconteceram muitas coisas em torno deste jogo", começou por explicar o defesa.Depois, deixou farpas ao árbitro. "Não gosto de falar de árbitros, eles podem cometer erros, mas às vezes dá que pensar. O critério é diferente. A mim apitaram um penálti na Supertaça por uma mão involuntária; hoje houve duas e não apitaram."Mas não ficou por aqui. "Estou f*** com o Hernández Hernández [o árbitro]. Antes os árbitros respeitavam os capitães, os capitães podiam falar com eles. Mas hoje parece que já não é assim, a arrogância é algo que se tem ou não se tem. Perguntei-lhe se tinha algum problema pessoal comigo e que se o tinha que me dissesse, para o resolvermos. Ao minuto 10 condiciona-me com um cartão amarelo, depois de receber uma cotovelada. Logo a seguir ganho uma bola numa disputa e dá-me um amarelo. Acho que há situações pré-determinadas."Sergio Ramos diz, por outro lado, que está preparado para as críticas. "Quando não ganhamos a culpa é da defesa, já estamos acostumados. Perdemos depois de uma boa sequência."A finalizar, falou também da lesão de Eden Hazard, que pode ser grave. "É f*** porque recaiu, mas há que esperar pelos exames e ter esperança que não seja grave. É um jogador importante para nós."