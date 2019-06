Real Madrid vence Barcelona por promessa do Saragoça

O Real Madrid está a negociar a transferência de Alberto Soro, médio-ofensivo de 20 anos do Saragoça, segundo informou esta quarta-feira a imprensa espanhola. Os merengues venceram a corrida com o Barcelona pelos serviços do jovem, que cumpriu 30 jogos em 2018/19.





Soro deverá ser cedido por empréstimo ao Saragoça por uma temporada, para poder somar minutos de jogo, e deverá custar cerca de 2,5 milhões de euros à equipa de Madrid.