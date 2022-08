Real Murcia de olho em João Costa, guardião formado no FC Porto

O Real Murcia está interessado em garantir os serviços de João Costa, guardião formado no FC Porto que ficou livre após terminar contrato com o Granada. Segundo apurou Record, o emblema que milita no terceiro escalão de Espanha já manifestou desejo em contar com o guarda-redes português, apresentando-lhe um projeto de subida.Uma possibilidade que agrada a João Costa e que leva o guardião a estar inclinado a aceitar a oferta.