Real Sociedad anuncia regresso aos treinos mas jogadores podem continuar em casa

A Real Sociedad vai regressar aos treinos presenciais na próxima terça-feira mas dá aos jogadores do plantel possibilidade de continuarem a treinar em casa se assim o entenderem.

A decisão foi transmitida este sábado em comunicado no site oficial, depois de o governo espanhol ter autorizado a retoma de atividades não essenciais no país a partir de segunda-feira, além de o clube basco ter o consentimento das autoridades sanitárias.





"Os jogadores da equipa principal profissinal terão a opção de continuar o seu trabalho individual em Zubieta a partir da próxima semana. Em nenhum caso este trabalho será em grupo, mas mantém-se obrigatório como até agora. Cada jogador vai decidir se pretende fazê-lo em casa ou em Zubieta", esclareceu o clube basco na nota oficial.Os jogadores que optarem por trabalhar no centro de treinos do clube deverão fazê-lo seguindo os protocolos estabelecidos pela La Liga e respeitando as medidas de segurança definidas para evitar contágios da covid-19, sendo que apenas terão a companhia de membros da equipa técnica.Além de trabalharem individualmente e em períodos diferentes do dia, os atletas deverão equipar-se em casa e, no final da sessão, não poderão utilizar as instalações do clube, pelo que terão de voltar a casa para tomar banho e trocar de roupa.