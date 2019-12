Real Sociedad anuncia saída de Odegaard para o Manchester City... ou então não!

28 de dezembro é o Dia dos Santos Inocentes em Espanha (uma espécie de dia das mentiras) e, à falta de 'mentiras' lançadas pela imprensa nacional, a Real Sociedad decidiu animar o dia com uma notícia bombástica. Através das redes sociais, o clube basco anunciou a saída do norueguês Martin Odegaard para o Manchester City, colocando até um link para o seu site com um comunicado oficial.A uma primeira vista, a leitura não faz desconfiar. "A Real Sociedad chegou a acordo para a cedência do jogador Martin Odegaard ao Manchester City até final da presente temporada. A entidade txuri urdin quer agradecer a Martin pelo profissionalismo e compromisso demonstrados durante a sua permanência no clube desde julho até hoje, ao mesmo tempo que deseja o melhor para o seu futuro pessoal e profissional até à temporada que vem", podia ler-se na nota.Até aí tudo... A 'pista' da mentira veio depois, com um último parágrafo que confirmou as suspeitas. "Vemo-nos obrigados a tomas esta decisão difícil para evitar a chatice que nos esperava nos próximos seis meses de estar sempre no foco mediático. Que paz!", escrevem os bascos.Naturalmente, Odegaard vai continuar na Real Sociedad e esta foi mesmo apenas uma mentira bem 'desenhada' pela comunicação do clube e que deixará certamente os seus fãs aliviados. É que o norueguês, que está no clube cedido pelo Real Madrid até final da época, tem mesmo sido uma das grandes figuras da equipa, com golos e exibições de encher o olho.