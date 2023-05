Real Sociedad bate Almería pela margem mínima e fica mais perto da Liga dos Campeões

O Celta de Vigo empatou esta terça-feira em casa com o Girona (1-1), após averbar quatro derrotas consecutivas na Liga espanhola de futebol, com a formação treinada pelo português Carlos Carvalhal ainda a tentar garantir a manutenção.

Os galegos dominaram o primeiro tempo e chegaram à vantagem à passagem dos 42 minutos, graças ao golo de Carles Pérez, mas os visitantes alcançaram a igualdade já na segunda metade da partida da 36.ª jornada da La Liga, com um penálti convertido com sucesso pelo experiente avançado uruguaio Cristhian Stuani.

Com o empate, que quebrou uma série de quatro desaires consecutivos, o Celta de Vigo, com o luso Gonçalo Paciência no banco de suplentes, segue no 14.º posto com 40 pontos, cinco pontos acima da zona de despromoção, enquanto o adversário é oitavo, com 49, e ficou mais longe dos lugares de acesso às competições europeias.

Por seu turno, a Real Sociedad ficou mais perto de garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, ao bater no País Basco o Almeria, com um golo solitário do japonês Takefusa Kubo, aos 45'+4 minutos, num encontro em que os visitantes contaram com o médio português Samuel Costa a titular e com o atacante Dyego Sousa a ser lançado aos 57'.

Após o triunfo, a Real Sociedad conta com 68 pontos, consolidando o quarto posto, enquanto o adversário é 15.º com 39 pontos.