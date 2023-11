Real Sociedad bate Sevilha e ascende provisoriamente ao quinto lugar da Liga espanhola

A Real Sociedad, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, superou este domingo em casa o Sevilha por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da Liga espanhola , e ascendeu, provisoriamente, ao quinto lugar.

Na Reale Arena, em San Sebastián, o encontro ficou rapidamente muito bem encaminhado para os bascos, face ao autogolo madrugador do guarda-redes sérvio Marko Dmitrovic (quatro minutos) e a um golo do nigeriano Umar Sadiq (22').

A vantagem ainda ficou ameaçada quando o marroquino Youssef En Nesyri (60 minutos) surgiu para encurtar distâncias no marcador, mas tudo ficou mais fácil para os locais com as expulsões de Sergio Ramos (86') e Navas (89').

Com este triunfo, o emblema basco passa a somar 25 pontos, provisoriamente mais um do que o Athletic, que joga na segunda-feira no reduto do líder Girona. Já o Sevilha, que voltou a perder, após cinco empates seguidos, é 15.º, com 12.

Mais cedo, um hat-trick de Jose Luis Morales, que marcou aos 57', 71' e 80 minutos, deu o triunfo por 3-1 ao Villarreal (12.º) sobre o Osasuna (14.º), que ainda marcou por Catena, os 78.