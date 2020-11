Real Sociedad cede empate na receção ao Villarreal mas continua líder

A líder Real Sociedad viu este domingo encurtar para um ponto a sua liderança na Liga espanhola, em relação a um Atlético Madrid com menos dois jogos disputados, ao empatar 1-1 na receção ao Villarreal.

Num jogo em que só se marcou de grande penalidade, pelos dois principais 'artilheiros' do campeonato, os visitantes adiantaram-se aos seis minutos, por Gerard Moreno, e os bascos responderam aos 33, por Mikel Oyarzabal.

Com este empate, a Real Sociedad passou a somar 24 pontos, contra 23 do Atlético Madrid (menos dois jogos disputados), 20 do Villarreal, 17 do Real Madrid (menos um jogo), 16 do Sevilha (menos dois) e 15 do Cádiz.