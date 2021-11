Real Sociedad deixa escapar vitória no dérbi basco

Um golo nos descontos do capitão Iker Muniain, num lance infeliz do guarda-redes Álex Remiro, permitiu ao Athletic Bilbao resgatar um ponto no dérbi basco, em casa da líder Real Sociedad (1-1), em jogo da 12.ª jornada da Liga espanhola.

Muniain, com um livre direto em que o guarda-redes Remiro devia ter feito melhor, marcou aos 90'+1, quando a formação de Bilbau já se encontrava reduzida a 10 unidades, após a expulsão, aos 84', de Iñigo Martínez, depois de o sueco Isak adiantar a equipa da casa, na conversão de um penálti, aos 58'.

Pelo meio, foi um jogo bem disputado, equilibrado e intenso, que acabou por não pender para nenhum dos rivais e vizinhos, ainda que o resultado seja mais penalizador para os txuri urdin, que sofreram o primeiro golo em casa, do que para o Athletic.