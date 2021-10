Real Sociedad é líder provisório em Espanha após jogo marcado por uma expulsão e um golo aos 90'

A Real Sociedad, que atuou metade do jogo com menos uma unidade, assumiu este sábado a liderança isolada da Liga espanhola depois de vencer o Maiorca, por 1-0, com o golo do triunfo marcado perto do fim.

Em San Sebastian, em duelo da nona jornada, o suplente Lobete foi o herói da Real Sociedad, quando aos 90 minutos marcou o tento da vitória, depois de Munoz ter deixado a equipa da casa reduzida a 10 jogadores, aos 45+1', com um duplo cartão amarelo.

O triunfo tem ainda mais importância, já que deixa o emblema basco sozinho no topo do campeonato espanhol durante alguns dias, com 20 pontos, mais três que Real Madrid e Atlético Madrid, agora a dupla de segundos classificados, que viram os seus jogos da ronda adiados.

No arranque da jornada, o Levante, com Ruben Vezo no onze, empatou a zero na receção ao Getafe, que utilizou Florentino na equipa inicial, na estreia do técnico Quique Flores (ex-Benfica).