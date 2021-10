Real Sociedad ganha em Vigo e isola-se na liderança

Depois do empate em Madrid, frente ao Atlético, a Real Sociedad regressou esta quinta-feira aos triunfos e isolou-se no topo da classificação.





A equipa basca foi ao reduto do Celta de Vigo ganhar por 2-0, em partida a contar para a 11ª jornada, com golos de Isak (54') e Elustondo (79'), que colocaram a formação orientada por Imanol Alguacil na liderança.A Real Sociedad chega aos 24 pontos e tem três de vantagem sobre Real Madrid, Sevilha - ambos com menos um jogo - e Betis.