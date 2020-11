Real Sociedad goleia em Vigo e isola-se na liderança à condição

A Real Sociedad isolou-se este domingo provisoriamente no comando da Liga espanhola, após golear o Celta de Vigo na Galiza, por 4-1, em duelo da oitava jornada.

Com este triunfo, o conjunto basco soma 17 pontos, mais um do que o Real Madrid, que tem um jogo e menos, e mais três do que o Atlético de Madrid, que tem menos dois encontros, Cádiz, com as mesmas oito partidas, e Granada, com um desafio a menos.

David Silva, aos 24 minutos, Mikel Oyarzabal, aos 34, e Willian José, aos 54 e 81 minutos, marcaram para os forasteiros, que sofreram somente um golo, aos 77, de penálti, por Iago Aspas.

William Carvalho entrou somente aos 65 minutos no êxito do Bétis por 3-1 sobre o Elche - os andaluzes ainda falharam um penálti - e são sétimos com 12 pontos, mais dois do que o rival.

A boa carreira do Granada foi travada pelo Levante (1-1), que aproveitou o facto de jogar com um atleta a mais desde os 16 minutos, por expulsão, direta, do médio francês Gonalons.

Com Rui Silva e Domingos Duarte no onze, e Andorinha no banco, o Granada adiantou-se no marcador com golo do venezuelano Darwin Machis, aos oito minutos, porém, o português Rúben Vezo faria o empate definitivo, aos 34 minutos.